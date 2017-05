Syrische Milizen meldeten Einnahme von IS-Hochburg Tabqa

Die oppositionsnahe “Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte” mit Sitz in Großbritannien bestätigte diese Angaben, die von unabhängiger Seite zunächst nicht zu überprüfen waren. Die SDF hatten am 24. April den Sturm auf die Stadt begonnen und waren dabei auf erbitterten Widerstand von IS-Kämpfern gestoßen. Diese setzten Autobomben, Heckenschützen und bewaffnete Drohnen ein. Kampfflugzeuge der US-geführten Militärallianz unterstützten das Vorrücken der SDF mit Bombenangriffen.

Die vollständige Einnahme von Tabqa wäre ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur Rückeroberung der inoffiziellen IS-Hauptstadt Raqqa. Tabqa liegt nur 55 Kilometer von Raqqa entfernt, wo das selbst ernannte Kalifat der Jihadisten sein Hauptquartier hat.

Bei Luftangriffen, für die eine US-geführte Militärkoalition verantwortlich gemacht wird, wurden indes mindestens 18 Zivilisten getötet. Alleine im Norden der Provinz Al-Raqqa seien bei einem Bombardement am Mittwoch elf Unbeteiligte, darunter vier Kinder und sechs Frauen, ums Leben gekommen, berichtete die “Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte” mit Sitz in Großbritannien.

In der nordöstlichen Provinz Deir ez-Zor (Deir al-Zor) seien zudem sieben Zivilisten bei einem weiteren Luftangriff gestorben. Die Vereinigten Staaten unterstützen im Norden Syriens mit einem internationalen Militärbündnis kurdische Einheiten im Kampf gegen die Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS). Den USA wurde in den vergangenen Monaten angesichts steigender Opferzahlen unter Zivilisten immer wieder vorgeworfen, sie hätten interne Richtlinien für Luftangriffe gegen den IS in Syrien und dem Irak gelockert. Erst am Sonntag waren der oppositionsnahen Beobachtungsstelle zufolge zehn Unbeteiligte bei einem US-Bombardement getötet worden. Zunächst gab es keine Reaktion von amerikanischer Seite.

(APA/ag.)