Syrische Luftwaffe tötete sechs Zivilisten bei Angriff

In der Nachbarprovinz Idlib wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden mindestens 22 Dschihadisten bei Luftangriffen getötet. Die Angriffe wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle von Flugzeugen der Regierungstruppen und der von den USA angeführten Anti-IS-Koalition geflogen. Viele der Getöteten gehörten demnach der Jihadistenmiliz Fateh al-Sham an.

Die nordwestliche Provinz Idlib wird weitgehend von Fateh al-Sham und mit ihr verbündeten Rebellengruppen kontrolliert. Von der Waffenruhe, die von Russland und der Türkei ausgehandelt worden war und Ende Dezember in Kraft trat, sind dschihadistische Gruppen wie Fateh al-Sham und der “Islamische Staat” ausgeschlossen.

Unterdessen sind Aktivisten zufolge sind bei einem Drohnenangriff im Nordwesten Syriens drei Kämpfer einer Al-Kaida-nahen Miliz getötet worden. Die Mitglieder der Fatah-al-Sham-Front seien in der Nähe des Ortes Salkin in einem Fahrzeug getroffen worden, erklärte die “Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte” am Donnerstag. Demnach ist bisher unklar, wer für den Drohnenangriff verantwortlich ist.

(APA/ag.)