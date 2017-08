Syrische Armee griff letzte Rebellenenklave in Damaskus an

Die Kämpfe in Syrien dauern an - © APA (Symbolbild/AFP)

Die syrische Armee hat den Beschuss und die Luftangriffe auf die letzte Enklave der Rebellen in Damaskus am Montag verstärkt. Rebellen und Zeugen teilten mit, dass es sich um die schwersten Bombardements der zweimonatigen Operation handle. Bürgerwehreinheiten meldeten, dass in den vergangenen drei Tagen während der Angriffe mindesten zehn Zivilisten getötet und viele weitere verletzt worden seien.