Syrische Armee griff IS nahe Raqqa mit Kampfjets an

Luftangriffe auf Stellungen der IS-Miliz - © APA (AFP)

Die syrische Luftwaffe hat am Samstag östlich der Stadt Raqqa Luftangriffe auf Stellungen der Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) geflogen. Die Angriffe hätten in der Nähe der Gebiete stattgefunden, in denen auch die von den USA unterstützten Oppositionsmilizen operierten, meldete das syrische Staatsfernsehen unter Berufung auf Armeekreise.