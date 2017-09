Syriens Regierung und Opposition beraten in Kasachstan

Zentrales Thema ist die Einrichtung von Schutzzonen in Syrien. Anfang Mai hatten sich die internationalen Unterhändler auf die Einrichtung von vier so genannten Deeskalationszonen in Syrien verständigt. Umstritten ist vor allem, wer die Schutzzone in der Provinz Idlib überwachen soll, die von Rebellen gehalten wird. Hier ringen die Türkei und der Iran um Einfluss. Es ist bereits die sechste Verhandlungsrunde in Kasachstan zum Syrien-Konflikt. Die Gespräche in Astana sollen den UNO-geführten Friedensprozess in Genf ergänzen.

(APA/dpa/ag.)