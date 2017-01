Syriengespräche in Astana gehen weiter

Die Gespräche gehen in die zweite Runde - © APA (AFP)

Die neuen Syriengespräche im kasachischen Astana gehen am Dienstag in den zweiten Tag. Die Verhandlungen fokussieren sich auf eine Stärkung der brüchigen Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland. Diese wird als Voraussetzung für den Erfolg von politischen Gesprächen in Genf ab dem 8. Februar gesehen.