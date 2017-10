Syrien verlangt sofortigen Abzug der türkischen Armee

Türkische Soldaten auf syrischem Staatsgebiet - © APA (AFP)

Syrien hat die Türkei aufgefordert, “unverzüglich” ihre Truppen aus dem Land abzuziehen. Damaskus sehe die Präsenz türkischer Truppen in der Region als “Aggression” an, sagte ein Vertreter des syrischen Außenministeriums am Samstag der amtlichen Nachrichtenagentur Sana. Ankara hatte am Donnerstag Truppen in die zu großen Teilen von Jihadisten kontrollierte grenznahe Provinz Idlib entsandt.