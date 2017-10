Syrien und Australien trennten sich im WM-Play-off mit 1:1

Omar Alsomah erzielte den Ausgleich für Syrien per Elfmeter - © APA (AFP)

Syrien und Australien haben sich im Hinspiel des inner-asiatischen Play-offs um die Chance auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2018 mit einem 1:1 getrennt. Robbie Kruse brachte die Australier in der 40. Minute in Führung, Syriens Sturmstar Omar Alsomah gelang fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit aber per Elfmeter der Ausgleich. Die Partie fand im malaysischen Krubong nahe Malakka statt.