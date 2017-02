Syrien plant Vorrücken nahe türkischer Truppen bei Aleppo

Die türkische Armee hat ihrerseits nach Angaben der oppositionellen Syrischen Beobachterstelle für Menschenrechte vom Mittwoch südwestlich von Al-Bab Erfolge gegen den “Islamischen Staat” (IS) erzielt. Der Ort liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Aleppo.

Syrien und die Türkei kämpfen beide gegen die Extremisten-Miliz, die in der Region und im benachbarten Irak ein Kalifat ausgerufen hat. Die Türkei will auch verhindern, dass Kurden-Gruppen weitere Teile des Landes unter ihre Kontrolle bringen. Die Regierung in Ankara hat sich zwar für einen Sturz von Präsident Bashar al-Assad ausgesprochen, sieht dies inzwischen jedoch nicht mehr als Priorität im syrischen Bürgerkrieg.

(APA/ag.)