Fernab vom Unruheherd Syrien werden Lösungen gesucht - © APA (AFP)

Bei den Syrien-Gesprächen in Kasachstan haben die Konfliktparteien Verhandlungen über den Verlauf von sogenannten Sicherheitszonen aufgenommen. Zu Beginn des zweiten Konferenztages in der Hauptstadt Astana hätten sich die Delegationen zu bilateralen Beratungen zurückgezogen, sagte ein Sprecher des kasachischen Außenministeriums der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch.