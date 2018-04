Karin Kneissl in Brüssel erwartet

Syrien-Konferenz in Brüssel will neue Hilfe aufstellen

Vertreter von mehr als 80 Staaten und Organisationen wollen am Mittwoch in Brüssel über zusätzliche Hilfsmöglichkeiten für das Bürgerkriegsland Syrien beraten. Ziel ist vor allem, Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung zu organisieren. Zudem soll zumindest am Rande auch darüber diskutiert werden, wie die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts gefördert werden können.

Als Vertreterin Österreichs wird Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) erwartet. Die Konferenz wird von den Vereinten Nationen und der EU organisiert. Die UNO hofft auf Hilfszusagen in Höhe von insgesamt über rund acht Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro).

Im Bürgerkrieg in Syrien gab es nach UNO-Schätzungen bereits mehr als 400.000 Tote, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Alle Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu etablieren, scheiterten bisher. Als Ursache dafür gelten vor allem die Interessen anderer Staaten. So unterstützen Russland und der Iran bis heute die Regierung von Präsident Bashar al-Assad – zahlreiche andere Länder hingegen die Rebellen.