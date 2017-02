Gespräche finden in Kasachstan statt - © APA (AFP)

Mit einem Tag Verspätung soll am Donnerstag eine neue Runde der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana beginnen. Dabei geht es vor allem darum, die seit Ende 2016 geltende Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland zu stärken. Gleichzeitig wollen die Teilnehmer die Friedensgespräche unter Führung der UNO vorbereiten, die kommende Woche in Genf fortgesetzt werden sollen.