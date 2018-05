Symphonische Einblicke in die Musikschule Feldkirch

Die Feldkircher Musikschule öffnete ihre Pforten.

Feldkirch-Innenstadt Spaß am Muszieren vermitteln – das stand heuer wieder beim Tag der offenen Tür im Mittelpunkt. Trommeln, ziehen, zupfen, streichen, blasen und klimpern – für viele junge Gäste gibt es eine ganz neue musikalische Welt zu entdecken. Traditionell öffnete am letzten Freitag im April die Musikschule Feldkirch ihre Pforten. Aktuell unterrichten 51 Lehrer 1357 Schüler. Eine beachtliche Zahl. „Der Besucheransturm und das Interesse der Bevölkerung sind wirklich riesig“, freute sich Cornelia Jussel von der Musikschule. Rund 450 Besucher kamen am Freitag, um sich von den zahlreichen Instrumenten ein akustisches Bild zu machen, darunter auch die Ehrengäste Bürgermeister Wilfried Berchtold und Stadträtin Gudrun Petz-Bechter.