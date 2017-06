Symphoniker Hamburg nahmen Abschied von Sir Jeffrey Tate

Emotionaler Abschied von Sir Jeffrey Tate - © APA (dpa)

Mit einem bewegenden Konzert haben die Symphoniker Hamburg am Sonntagabend in der Hamburger Laeiszhalle Abschied von ihrem Chefdirigenten Sir Jeffrey Tate genommen. Der gebürtige Engländer, der das Orchester seit 2009 leitete, war am 2. Juni mit 74 Jahren in Italien an einem Herzinfarkt gestorben.