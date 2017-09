Symphonieorchester Vorarlberg bekommt neuen Chefdirigenten

Bregenz. Korsten hat die Position des Chefdirigenten 2005 von Christoph Eberle übernommen, der das SOV 17 Saisonen lang geleitet hatte. “Ich habe das Gefühl, dass dem Orchester nach einer so langen Zeit jetzt neue Impulse gut tun”, sagte Korsten zu seinem angekündigten Abschied. Das Orchester habe sich in den vergangenen Jahren “unglaublich positiv entwickelt”, und auch er habe die Möglichkeit zur Weiterentwicklung gehabt. Korsten wird auch weiterhin ein Abokonzert pro Jahr leiten – als Chefdirigent waren es zuletzt drei gewesen.

“Hat das Orchester geprägt”

SOV-Präsident Manfred Schnetzer und Heißbauer dankten Korsten für seinen langjährigen Einsatz und würdigten seine Verdienste. “Er hat das Orchester mit seiner Persönlichkeit und seinem künstlerischen Verständnis geprägt”, sagte Heißbauer. In Sachen Nachbesetzung werde man in nächster Zeit Gespräche führen “und schauen, wer wirklich gut zu uns und unserem Anforderungsprofil passt”. In den vergangenen Jahren habe das Orchester mit vielen interessanten Persönlichkeiten zusammengearbeitet, es gebe darüber hinaus aber auch einige weitere Kandidaten.

(APA)