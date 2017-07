Symbolische Volksabstimmung in Venezuela

Symbolische Wahlen in Venezuela - © APA (AFP)

In ihrem erbitterten Streit mit Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat die Opposition am Sonntag eine symbolische Volksabstimmung über die umstrittene Verfassungsreform des Präsidenten abgehalten. Das Oppositionsbündnis Tisch der demokratischen Einheit (MUD) verkündete am Morgen um kurz nach 7.00 Uhr (Ortszeit, 13.00 Uhr) die Öffnung der Wahllokale.