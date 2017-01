SVP will Strategie gegen “Masseneinwanderung”

Die Schweizer Volkspartei spricht von einer "Kapitulation vor der EU" - © APA (KEYSTONE)

Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) will eine neue Strategie gegen die “Masseneinwanderung” entwickeln. Eine neuerliche Volksabstimmung lehnten die Delegierten zum jetzigen Zeitpunkt auf einem Parteitag am Samstag in Le Chable mit großer Mehrheit ab.