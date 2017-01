Svindal reiste wegen Knieproblemen aus Wengen ab

Svindals Knie zwickt - © APA (AFP)

Die Abfahrt der alpinen Skiherren am Samstag in Wengen geht wohl ohne Vorjahressieger Aksel Lund Svindal in Szene. Der Disziplinführende reiste laut einem Online-Bericht des Norwegischen Rundfunks NRK aus dem Berner Oberland ab, um sich in Oslo Untersuchungen am Knie zu unterziehen. NRK zitierte dabei Svindals Physiotherapeut Lars Mäland.