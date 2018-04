SV typico Lochau schlägt Gaißau souverän mit 3:0 Toren

Lochau. Beste Stimmung im Stadion Hoferfeld! Mit einem eindrucksvollen 3:0 gegen Gaißau startete der SV typico Lochau nun auch „zu Hause“ erfolgreich in die Frühjahrsmeisterschaft. Und am kommenden Samstag geht es zum Tabellenführer nach Bizau.

Nach dem 3:1 Auswärtssieg am letzten Wochenende in Lustenau holte man mit diesem 3:0 gegen Gaißau drei weitere Punkte und steht nun am 3. Tabellenplatz. Eine sehenswerte erste Halbzeit brachte drei tolle Tore, durch die ungarische Neuerwerbung Levente Pethö (35. Minute/Kopfball) nach einer Maßflanke von Patrick Prantl, durch ein Volley-Hammer-Tor von Fabian Fink (38. Minute) nach einer Ecke von Neuerwerbung Marc Barton und dann schob noch einmal Levente Pethö (40. Minute) als effektiver Mittelstürmer den Ball am Tormann vorbei über die Linie. In der zweiten Halbzeit wurde das Ergebnis dann souverän „verwaltet“. Die Fans auf der Tribüne waren jedenfalls begeistert.