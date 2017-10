SV typico Lochau schlägt auch Koblach mit 2:0 Toren

So blieben die drei Punkte trotz einer sehr mäßigen Leistung in Lochau und man steht nun auf dem 5. Tabellenplatz.

Jetzt aber warten auf das Team um Trainer Aydin Akdeniz, Co-Trainer Jan Ove Pedersen und Betreuer Robert „Blacky“ Schwarz drei richtungsweisende Topspiele. Es geht am kommenden Samstag (21.10.) nach Kennelbach (4. Platz), dann spielt man am 26.10. auswärts gegen Göfis (3. Platz) und schließlich kommt am 29. Oktober Meiningen (2. Platz) zum nächsten Heimspiel ins Stadion Hoferfeld nach Lochau.