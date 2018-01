SV typico Lochau ist der neue Seehallencup-Champion 2018

Lochau. In einem dramatischen Finale krönte sich der SV typico Lochau gegen SW Bregenz beim großen Harder Hallenfußballturnier zum neuen Seehallencup-Champion 2018. Es ist dies wohl der größte Inside-Erfolg der Lochauer Vereinsgeschichte.

Schon beim 22. Hallenmasters-Turnier in Wolfurt mit dem 3. Platz im Vorjahr und dem 7. Platz in diesem Jahr zeigte das junge Team ihr fußballerisches Können. Nun holte sich die Mannschaft mit Kapitän Fabio Feldkircher, Tormann Sandro Eichhübl, Alexander Rundstuck, Robin Lhotzky, Fabian Fink, Julian Reiner, Patrick Prantl, Kevin Prantl, Marcel Praml und Levente Pethö beim Seehallencup in Hard mit dem 3:1 Finalsieg gegen SW Bregenz den ersten ganz großen Turniersieg.