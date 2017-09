Suu Kyi weist Kritik an Myanmar in Flüchtlingskrise zurück

Laut UNO flohen bereits mehr als 123.000 Menschen aus Myanmar - © APA (AFP)

In Myanmar hat De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi die Kritik an ihrem Land in der Flüchtlingskrise zurückgewiesen. Sie basiere auf “Fehlinformationen” zu dem Konflikt mit der muslimischen Minderheit der Rohingya, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin am Mittwoch auf Facebook. Sie warf dem Ausland vor, mit ihrer Unterstützung für die Rohingya den “Interessen von Terroristen” zu dienen.