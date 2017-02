Suttons 130-kg-Goalie Shaw – Tormann trat zurück

Zum Einsatz kam 130-Kilogramm-Torwart Wayne Shaw nicht, trotzdem war der Ersatzmann des englischen Fußball-Fünftligisten Sutton United beim FA-Cup-Achtelfinale gegen Arsenal am Montag (0:2) im Mittelpunkt. In der 82. Minute bekam der Goalie Hunger und verspeiste auf der Ersatzbank einen Fleischkuchen. Schon zuvor hatte er in der Pause die Stadionkantine aufgesucht.

Sutton-Coach Paul Doswell war hinterher nicht sonderlich begeistert: “Ich denke nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat.” Womöglich war es aber auch eine PR-Aktion von Shaw. Bei englischen Buchmachern konnten Wetten platziert werden, ob der 45-Jährige während des Spiels etwas isst.

Untersuchung eingeleitet

Englands “Gambling Commission”, die gegen mögliche Wettmanipulationen vorgeht, hat eine Untersuchung des Verhaltens von Wayne Shaw im Spiel gegen Arsenal eingeleitet. Vor der Partie war eine Quote von 8:1 angeboten worden, dass der Ersatzgoalie auf der Bank isst – was Shaw im Finish auch tat.

Shaw wusste von Wette: Rücktritt

Tormann Wayne Shaw ist noch am Dienstag zurückgetreten. “Wir waren der Meinung, dass wir etwas tun müssen. Unser Clubchef hat am Nachmittag mit ihm gesprochen und Wayne hat dabei seinen Rücktritt angeboten”, sagte Suttons Manager Paul Doswell. Der wurde angenommen. “Es ist ein sehr trauriges Ende einer guten Geschichte”, fügte Doswell hinzu.

Sutton United goalkeeper #WayneShaw resigns following a betting probe after he ate a pie on the subs' bench https://t.co/xWnErMxuL5 — Sky News (@SkyNews) 21. Februar 2017

Shaw gab zu, von der von Sun Bets angebotenen Wette gewusst zu haben. “Ich habe aber nicht darauf gewettet”, betonte der Schlussmann. Ein Nachspiel droht ihm trotzdem, da die Kommission für Glücksspiele Untersuchungen eingeleitet hat. Man werde sich anschauen, ob es Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Glaubwürdigkeit im Sport sei eben kein Scherz. Auch die FA kündigte an, die Causa genau zu durchleuchten.