Sutterlüty spendet Spielsachen für Kinder in Mosambik

Die Freude war groß, als Katharina Rehm im Namen von Sutterlüty mehrere hundert Spielsachen an Marianne Brugger vom Verein "Kindern Zukunft schenken" übergab.

Wie jedes Jahr unterstützt Sutterlüty auch heuer wieder gemeinnützige Hilfsorganisationen und soziale Einrichtungen. Dieses Jahr spendet Sutterlüty abermals dem Verein “Kindern Zukunft schenken” mehrere hundert Spielsachen. Die engagierte Vorarlbergerin Marianne Brugger hat diese Initiative im Jahr 2005 gegründet um benachteiligte Kinder und Familien in Mosambik zu unterstützen. Mit Hilfe von Spenden hilft Frau Brugger vor Ort beim Aufbau von Tagesstätten für Waisenkinder.

Weihnachtsmarkt in Götzis

Nach der persönlichen Übergabe steht Marianne Brugger die Freude ins Gesicht geschrieben: “Ich freue mich sehr über die großzügige Spende von Sutterlüty. Unser Verein wird heuer beim Götzner Weihnachtsmarkt vom 01.12. bis 03.12.2017 beim Junker-Jonas-Schlössle die von Sutterlüty zur Verfügung gestellten Spielsachen und viele weitere Besonderheiten anbieten”. Auch Pressesprecherin Katharina Rehm freut sich: “Es ist schön zu wissen, dass die Einnahmen beim Weihnachtsmarkt in Götzis ausnahmslos den Kindern in Mosambik zugutekommen und Frau Brugger sich persönlich darum kümmert, dass sie am richtigen Ort ankommen”.