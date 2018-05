Sutterlüty-Markt erstrahlt in frischem Glanz

Nahversorger bietet in seinem Ländlemarkt in der Alpenstadt nach dreiwöchigem Umbau ab sofort ein neues Einkaufserlebnis mit regionalem Marktcharakter und ist damit der zweite seiner Art in ganz Vorarlberg.

Er ist der zweite seiner Art im Ländle.

Der rundum erneuerte Sutterlüty am Standort Bludenz, der kürzlich erstmals seine Pforten öffnen konnte. Der für sein regionales Warensortiment bekannte Nahversorger hat in der Alpenstadt im April sein neues Ladenbaukonzept zum zweiten Mal im Land umgesetzt. Der neue Markt bietet den Kunden fortan ein Einkaufserlebnis der b’sundrigen Art.

Während der kurzen, aber intensiven Umbauphase blieb kein Stein auf dem anderen. In etwas mehr als zwei Wochen wurde das Ladenbaukonzept des Design-Büros Redsquare umgesetzt. Viel Holz, ein neues Farbkonzept und natürliche Oberflächen unterstreichen den regionalen Marktcharakter. Durch niedrigere Regale und das komplett umgestaltete Preis- und Warenauszeichnungskonzept erscheint der Ländlemarkt Bludenz für Kunden nun deutlich übersichtlicher.

Neues Gusto-Konzept

Eine neue Frischfleisch- und Frischfischtheke mit Dry-Age Reifeschrank, eine großzügigere Obst- und Gemüseabteilung und ein neues Gusto-Konzept runden die Veränderungen ab. Der Ländlemarkt Bludenz ist außerdem der erste Markt des Familienunternehmens, in dem Digital Signage in allen Bereichen umgesetzt wird.

Energieeffizienz

Energetisch verbesserte Präsentationsmöbel und LED-Beleuchtung im kompletten Markt entsprechen der Nachhaltigkeitsstrategie des Bregenzerwälder Familienbetriebes. Das seit Jänner 2016 klimaneutral wirtschaftende Unternehmen kann auch im Markt Bludenz durch die umsichtige Planung wiederum mehrere Tonnen CO 2 einsparen. „In Bludenz haben wir uns lange und intensiv mit der Standortfrage auseinandergesetzt“, erklärt Expansionsleiter Thomas Schierle. Nach langen Überlegungen sei man jedoch zum Schluss gekommen, die Erneuerung des bestehenden Marktes anzugehen. „Wir bleiben damit unserem Bekenntnis zu zentralen Plätzen in den Dörfern und Städten Vorarlbergs treu, auch wenn dies schwieriger umzusetzen ist, als am Rand auf grüner Wiese. Das ist unser Verständnis von nachhaltiger Projektentwicklung und Sicherung der Nahversorgung und wir sind stolz auf das Ergebnis in Bludenz“, so Schierle.

Sutterlüty Bludenz

Werdenbergerstraße 3,

6700 Bludenz

05552 3353621

kundenservice@sutterluety.at

www.sutterluety.at