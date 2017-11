Sutterlüty ist ausgezeichneter Lehrbetrieb

Das Familienunternehmen Sutterlüty erhielt erneut die begehrte Auszeichnung im Bereich Lehrlingsausbildung.

Die Verleihung des Prädikats „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ ist bereits seit über 20 Jahren ein fixer Bestandteil der Lehrlingsausbildung in Vorarlberg. Am Montag, 20. November 2017 durfte sich auch das Bregenzerwälder Familienunternehmen Sutterlüty wieder über die begehrte Zertifizierung freuen. Die Auszeichnungen wurden in der Kulturbühne AmBach in Götzis von Landeshauptmann Markus Wallner, Wirtschaftskammer-Vizepräsident Eduard Fischer und Arbeiterkammer-Präsident Hubert Hämmerle überreicht.