Suspendierung nach Ohrfeige – Volksanwaltschaft prüft

In dem Fall, in dem ein Wiener Polizist einen Mann in einer Einrichtung für Wohnungslose geschlagen haben soll, wird nun auch die Volksanwaltschaft (VA) die weitere Vorgehensweise prüfen. Das hat die VA in einer Aussendung am Montag angekündigt. Man wolle damit Zweifeln an der Objektivität bei der Untersuchung derartiger Vorwürfe entgegenwirken, hieß es darin.