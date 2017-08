Surrealer La Strada-Schlussakt mit “Fous de Bassin”

Ganz leise und unscheinbar zog die Compagnie die Aufmerksamkeit der Besucher am Ufer der beruhigten Zone der Mur auf sich: Ein kleines, blaues Auto “fuhr” auf der Wasseroberfläche in den Mittelpunkt des Geschehens, keine Musik, nur ein Hupen. Gespannte Gesichter im Publikum folgten dem komischen Geschehen auf dem Wasser. Nach und nach gesellten sich weitere Darsteller hinzu – etwa ein Müllmann mit Tonne oder eine Radfahrerin, die kräftig in die Pedale trat, aber sich dennoch nur kaum auf dem Wasser weiterbewegte. Zur anfangs stillen Inszenierung rückten fröhliche Klänge mit französischem Touch und alles erinnerte ein wenig an die lustigsten Szenen von Louis de Funes.

Kurz nachdem ein überdimensionales und windschiefes Bett auf dem Wasser aufgetaucht war, begann die Szenerie zu kippen: Feuer kam hinzu und das künstliche Donnergrollen passte zu den echten Blitzen, die an diesem Abend die heranrückenden Unwetter ankündigten. Die Musik veränderte sich – das Fröhliche wich bedrohlichen Klängen – und auch die hinzukommenden Figuren wirkten wie aus der Hölle. Engelsflügel brannten weg und mutierten zu glimmenden Hörnern. Auf einem langen Floß mit Thron kam ein beinahe nackter König mit seinem Harlekin ins Geschehen und eine barocke Dame auf einem riesigen Hamsterrad gesellte sich dazu.

Für die Zuschauer bot sich nach wenigen Minuten eine beinahe unüberschaubare Szenerie – viele Bilder fügten sich zu einem großen Ganzen. Das Publikum wirkte zwischendurch fast überfordert von den Eindrücken, wagte es kaum zu applaudieren und folgte gespannt bis zum Höhepunkt mit Feuerwerk und jeder Menge anderer pyrotechnischer Effekte. Am Ende jauchzten die Zuschauer vor Freude – das Grande Finale war geglückt.

Mit dem Abschluss des 20. Internationalen Festivals für Straßen- und Figurentheater in Graz war auch Festivalleiter Werner Schrempf zufrieden: “Auch wenn das Wetter nicht immer passte”, meinte er. Es habe aber viele positive Reaktionen seitens des Publikums gegeben. Die Companie Ilotopie hatte man bewusst als Abschluss-Truppe der Jubiläumsausgabe gewählt: “Sie waren schon einmal bei La Strada und boten damals am Schwarzlsee ihre Show. Die blieb in Erinnerung. Daher haben wir sie diesmal wieder eingeladen”, schilderte Schrempf der APA. Diesmal hatte man sich die Auwiesen ausgesucht, weil es “ein Ort wie ein Dschungel am Rande der Stadt” ist, sagte der Festivalleiter.

Beim 20. La Strada wurden insgesamt knapp 11.000 Tickets vergeben. Die Auslastung betrug 96 Prozent. Über 100.000 Menschen erlebten insgesamt 30 Produktionen mit 140 Vorstellungen in Graz, Stainz, Weiz und bei Schloss Seggau. Mehr als 80 Prozent der Vorstellungen fand bei freiem Eintritt statt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen, da noch bis 8. August im Grazer Augarten Vorstellungen vom Cirque Aïtal zu besuchen sind. Seit 1998 brachte La Strada insgesamt 2.341 Vorstellungen auf die Straßen und Bühnen in der Steiermark. 434 Gruppen waren zu Gast und boten 458 Produktionen.

