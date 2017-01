Superstar Fourcade spricht von “Heuchelei” im Dopingkampf

Martin Fourcade ist "weder Martin Luther King noch Nelson Mandela" - © APA (AFP)

Frankreichs Biathlon-Superstar Martin Fourcade hat die Absage des Weltcups im sibirischen Tjumen im März aufgrund des russischen Dopingskandals als “Heuchelei” kritisiert. “Den Weltcup in Tjumen abzusagen, verhöhnt den Kampf gegen Doping. Die Einzigen, die dadurch bestraft werden, sind die Biathlon-Fans in Russland”, sagte der fünffache Weltcup-Gesamtsieger am Dienstag in einer Telefonkonferenz.