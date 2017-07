Supermodel-Mama zeigt ihren sexy Po am Bodensee

Hübsche Töchter. Hübsche Mama. 53 ist das neue 33. Die Mutter von Bella und Gigi hat sich jetzt ganz sexy auf Instagram präsentiert. Der Schnappschuss wurde übrigens bei ihrem Urlaub am Bodensee, in der Nähe von Konstanz gemacht, wie via Instagram zu sehen ist. Die gebürtige Holländerin zieht den schönen Bodensee ganz offensichtlich den Super-Promi-Destinationen Südfrankreich oder Sardinien vor. Im Kommentarfeld schwärmt sie vom Bodensee und der Region: “It’s a beautiful, magical sunrise at the lake this morning, the water is quite cold but its such a great way to combat inflammation and feel the connection to Mother Earth…… ” (sic)

