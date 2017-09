“Super-Sonntag” mit London-Derby und Rooney-Rückkehr

Chelsea-Keeper Courtois freut sich auf Arsenal - © APA (AFP)

Mit dem London-Derby Chelsea gegen Arsenal als Höhepunkt geht die Premier League in die 5. Runde. “Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt auf Arsenal zu treffen”, freute sich Chelsea-Torhüter Thibaut Courtois auf das Duell mit den Nord-Londonern. Seit 2011 haben die “Gunners” nicht mehr an der Stamford Bridge gewonnen. Ebenfalls am Sonntag steht die Rückkehr von Wayne Rooney ins Old Trafford an.