Matthias Mayer gewinnt Weltcup-Super-G in Kitzbühel

Der Schweizer Beat Feuz (+0,44 Sek.) komplettierte als Dritter das Podest. Der Kärntner Max Franz (+0,59) wurde als zweitbester Österreicher Fünfter.

Hirscher nicht in den Top 20

Für Mayer war es der vierte Weltcup-Sieg seiner Karriere, der zweite im Super-G nach Saalbach 2015. ÖSV-Star Marcel Hirscher landete mit 1,80 Sekunden Rückstand außerhalb der Top 20, baute aber seine klare Führung im Gesamt-Weltcup auf den Norweger Henrik Kristoffersen um einige Zähler aus.

Endstand – Top 15

1. Matthias Mayer (AUT) 1:11,25 Min.

2. Christof Innerhofer (ITA) 1:11,34

3. Beat Feuz (SUI) 1:11,69

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:11,71

5. Max Franz (AUT) 1:11,84

6. Dominik Paris (ITA) 1:12,04

7. Peter Fill (ITA) 1:12,09

8. Josef Ferstl (GER) 1:12,15

9. Kjetil Jansrud (NOR) 1:12,17

10. Alexis Pinturault (FRA) 1:12,27

11. Travis Ganong (USA) 1:12,30

12. Carlo Janka (SUI) 1:12,41

13. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:12,54

14. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:12,59

15. Romed Baumann (AUT) 1:12,61

Ski-Helden von einst bejubeln Mayers Sieg

Nicht den großen Promi-Auflauf hat der Super-G auf der Streif in Kitzbühel gebracht. Das Rennen nicht entgehen ließen sich aber Ski-Helden von einst wie Franz Klammer, Stephan Eberharter oder Marc Girardelli. Sie bejubelten den Sieg von Matthias Mayer. Dessen Kärntner Landsmann und Olympiasieger-Kollege Klammer zählt Mayer nun auch zu den Favoriten auf den Abfahrtssieg, wie er der APA sagte.

“Er ist sensationell gefahren, hat angegriffen und alles gut erwischt”, zeigte sich “Kaiser Franz” begeistert. Man wisse, dass Mayer immer schnell fahren könne, aber nach dessen Verletzung sei mit einem Sieg “nicht zu rechnen” gewesen, so Klammer.

Unter den versammelten Ex-Ski-Größen, die den Fahrern genau auf die Bretter schauten, befanden sich unter anderem auch Fritz “The Cat” Strobl, Leonhard Stock, Rainer Schönfelder, Hans Enn, Michael Walchhofer und Didier Cuche. Deutschlands Ex-Skigröße Maria Höfl-Riesch wurde ebenso gesichtet wie der in den USA lebende 85-jährige Anderl Molterer, Mitglied des Kitzbüheler Wunderteams der 1950er-Jahre.

Die Politik “vertrat” Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Auch die frühere US-Botschafterin Helene von Damm fuhr auf das Streif-Spektakel ab. Arnold Schwarzenegger, der am Donnerstag mit Freundin Heather Milligan in Tirol ankam und beim Goinger Stanglwirt wohnt, wurde hingegen noch nicht am Hahnenkamm gesichtet. Auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Niederösterreichs Noch-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP), die beide nach Kitzbühel kommen sollen, waren beim Super-G nicht zugegen.