Super G in Kitzbühel heute erst um 13.00 Uhr

Früher als erwartet ist in Kitzbühel das neue Programm für den Weltcup-Super-G festgelegt worden. Das Rennen soll um 13.00 Uhr gestartet werden, es geht auf verkürzter Strecke in Szene.

Gestartet wird bei der Mausefalle, die Ziellinie wird am Oberhausberg gezogen, wo am Donnerstag auch das Abfahrtstraining endete. Die Rennläufer werden danach in das reguläre Ziel abfahren, in dem sich auch die Zuschauer und Medienvertreter befinden.