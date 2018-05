Sunnahof bekommt neue Leitung

Am 1. Juli übergibt Thomas Lampert die Geschäftsführung am Sunnahof Göfis an Gülsevin Akyokuş.

Thomas Lampert wird dabei noch bis Ende Juni die Geschäfte des Sunnahofs leiten. Seine Nachfolgerin Gülsevin Akyokuş wird bereits am 1. Juni ihre Tätigkeit in Göfis aufnehmen um dann einen reibungslosen Übergang am 1. Juli zu gewährleisten. Gülsevin Akyokuş stammt dabei ursprünglich aus Wien und hat ihre berufliche Laufbahn im kaufmänni­schen Bereich gestartet und anschließend in den Sozialbereich gewechselt. Zusätzlich absolvierte die 40-jährige Mutter von zwei Kindern Ausbildungen in Freizeitpädagogik, in der Berufsorientierung sowie einen Diplomlehrgang zur akademischen Psychosozialen Beraterin. Zuletzt war Akyokuş bei der aks Gesundheit tätig und freut sich auf ihre neue Aufgabe am Sunnahof. Auch die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Vorarlberg Michaela Wagner-Braito ist erfreut: „Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit und wünsche der neuen Sunnahof-Geschäftsführerin alles Gute und viel Erfolg“. Die Lebenshilfe Leiterin will aber auch dem scheidenden Geschäftsführer ein großes Dank aussprechen: „Ich möchte Thomas Lampert an dieser Stelle für seinen großartigen Einsatz für den Sunnahof und die Lebenshilfe – und vor allem für Menschen mit Behinderungen ganz herzlich danken. Er hat unseren Bio-Bauernhof mit viel Engagement und Herzblut aufgebaut und zu dem gemacht, was er heute ist“, so Michaela Wagner-Braito abschließend.