Summer: “Erleichterung, aber auch große Probleme”

Der Rankweiler Vinomnasaal platzte beim Neujahrsempfang der Rankweiler Sportvereine aus allen Nähten. Die vier Mitarbeiter der Marktgemeinde Rankweil Rebecca Frick, Ilse Sonderegger, Rosi Schnetzer und Armin Wille hatten im Vorfeld der traditionsreichen Veranstaltung für eine perfekte Organisation gesorgt. Mehr als 130 Sportvereine gibt es in der rund 12.000 Einwohner zählenden Marktgemeinde Rankweil. Die Gemeinde sorgt für die nötige Infrastruktur und die Förderungen zugunsten der Ausbildung der Nachwuchsathleten. Bürgermeister Martin Summer sieht durch den Neubau und der Fertigstellung der Dreifachturnhalle an der Mittelschule Rankweil eine große Erleichterung für die Sportvereine. „Das Suchen von geeigneten Funktionären bringt aber seit längerem für die Klubs auch große Schwierigkeiten“, so Martin Summer. Großgeschrieben wird seitens der Gemeinde die ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen. Die mehr als hundert Klubs tragen einen wesentlichen Beitrag zum lebens- und liebenswerten Rankweil bei. Mit einem eigens ins Leben gerufenen Workshop wird die Gemeinde im neuen Jahr die Sportvereine noch mehr unterstützen als bisher und geht neue Wege. Rankweils Sportgemeinderat Helmut Jenny hielt eine große Rückschau über das abgelaufene Jahr in sportlicher Hinsicht. „Schön, dass es in Rankweil so viele Vereine gibt. Es ist was los“, schwärmt Jenny von den Events der letzten zwölf Monate. 17 (!) Räümlichkeiten stehen den Rankweiler Sportvereinen für Trainingseinheiten und Wettbewerbe zur Verfügung.

Drei Jubilare

In diesem Jahr gibt es in Rankweil auch drei Jubilare. Das Alte Kino Rankweil feiert sein 30-jähriges Bestehen. Die Bergrettung Rankweil wird 60 Jahre alt. In einer beeindruckenden Power Point Präsentation stellte sich die Bergrettung ein. Einen gelungen Auftritt hatte auch Obmann Josef Kräutler vom Kultureller sozialer Verein für die Italiener in Vorarlberg, welcher auf 25 Vereinsjahre zurückblicken kann.

Neben vielen aktiven und passiven Mitgliedern sowie Funktionären der Rankweiler Sportvereine ließen sich Bürgermeister Martin Summer, Vizebürgermeisterin Katharina Wöss-Krall, die Gemeinderäte Helmut Jenny, Daniela Burgstaller, Klaus Pirker und Christoph Metzler, die Gemeindevertreter Isabella Assion, Karin Reith, Martin Bitschnau, Werner Nesensohn sowie Ärztin Magdalena Wöss den Neujahrsempfang nicht entgehen. Für die musikalische Umrahmung sorgten Lisi Cirignotta und Stefan Ender. Beim anschließenden Buffet vom Gasthof Mohren wurde im Smalltalk zwischen der Gemeinde und den Vereinsmitgliedern noch bis nach Mitternacht über so manche Veranstaltung diskutiert und über künftige Highlights gesprochen.

VIDEOS VOM EMPFANG FÜR RANKWEILER VEREINE