Sulzberg überraschte beim Hallenmasters

Die Kicker von Trainer „Jockl“ Baur landeten beim Wolfurter Turnier auf Rang vier.

Sulzberg/Wolfurt. Nach einer 18-jährigen Flaute schafften die Fußballer vom Fliesen Heim FC Sulzberg bei der inoffiziellen Vorarlberger Hallenmeisterschaft, die alljährlich in Wolfurt ausgetragen wird, ein Revival. Sie zogen nämlich nach dem Jahr 2000 wieder in die Finalrunde ein.

In der Vorrunde bewerkstelligte der Landesligist mit drei Siegen und einer Niederlage gegen Alberschwende souverän die Qualifikation für das Halbfinale. Hier standen schließlich vier Siege und eine Niederlage zu Buche, was Platz eins und den Aufstieg in die Endrunde der besten acht Teams bedeutete.