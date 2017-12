Sulz: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall vor einem Schutzweg in Sulz wurden zwei Fahrzeuginsassen unbestimmten Grades verletzt.

Am Donnerstag kurz nach 13.00 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann mit einer 54-jährigen Beifahrerin auf der L50 in Sulz in Richtung Rankweil. Als er vor einem Schutzweg kurz vor der Frutzbrücke anhielt um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen, fuhr von hinten ein 24-jähriger Mann mit seinem PKW auf das stehende Fahrzeug auf. Der 54-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.