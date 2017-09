Sulz investiert in die Infrastruktur

Sulz Nachdem in der Gemeinde Sulz in den vergangenen Jahren viel in den Schuldenabbau und die Stabilisierung der Gemeindefinanzen investiert wurde, wurden in diesem Jahr wieder einige wichtige Projekte in Angriff genommen. „Neben Großprojekten wie dem Kindercampus, welcher noch im Herbst fixiert wird, stehen vor allem Investitionen in die Sanierung der Trinkwasserversorgung und der Straßensicherheit in diesem Jahr im Vordergrund“ erklärt dazu Bürgermeister Karl Wutschitz.

100.000 Euro in Trinkwassersicherheit

Dringend notwendig geworden ist dabei in Sulz die Sanierung der Hochbehälter. „Neben dem Einbau einer neuen UV-Anlage im alten Hochbehälter wurden auch die Rohre in den beiden Hochbehältern durch Edelstahlrohre ersetzt“, so Bürgermeister Wutschitz über die Arbeiten die in den vergangenen Wochen abgeschlossen werden konnten. Im Zuge der Sanierung der Schieberkammer im alten Hochbehälter musste allerdings festgestellt werden, dass feine Haarrisse aufgetreten sind. Da sich künftig UV-aufbereitetes Wasser in der Kammer befindet, war hier eine Abdichtung unbedingt notwendig und so wurden die undichten Stellen mit einer Spezialfolie abgedichtet. Insgesamt wurden rund 100.000 Euro in die Trinkwassersicherheit investiert.

Auch Wasserleitungen werden erneuert

800.000 Euro werden in diesem Jahr zudem in die Straßeninfrastruktur investiert. Bereits im Spätsommer wurde dazu ein Teilbereich des Schöffenweges saniert und eine Ausscheidungsbreite von 5 Metern vorgenommen. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch die Wasserleitung, die sich derzeit zum großen Teil im Privatgrund befindet in das öffentliche Gut verlegt. Nachdem die Arbeiten im Schöffenweg mit Sommerende abgeschlossen wurden, starteten in den vergangenen Wochen die Sanierungsarbeiten in der Alemannenstraße, wo es zu einer Verengung der Fahrbahn auf 5,50 Meter durch Verbreiterung der Gehsteige auf 2 Meter kommen wird. „Da es sich bei der Alemannenstraße um einen Schulweg handelt, sehen wir darin auch einen großen Schritt in die Verkehrssicherheit“, so der Sulner Bürgermeister. Auch bei der Alemannenstraße werden in den kommenden Wochen im Zuge der Straßensanierungen die Wasserleitungen erneuert und dazu auch die Dimensionen der Rohre von 150 auf 200 Millimeter erhöht. „Im besagten Bereich kann es nun in den kommenden Wochen zu einigen Verkehrsbehinderungen kommen“, bittet Wutschitz bei der Bevölkerung um Verständnis für die notwendigen und wichtigen Maßnahmen. Im Laufe der kommenden Jahre sollen so weitere Wasserleitungen in der Gemeinde Sulz saniert werden. MIMA