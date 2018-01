Sulz baut nun den Kindercampus

Nachdem in Sulz nun auch die Pfarre und die Diözese grünes Licht gegeben haben, steht dem Bau des Kindercampus nichts mehr im Wege.

Sulz Da die Kleinkinderbetreuung in Sulz an ihre Grenzen stößt und eine Erweiterung der Kapazitäten unumgänglich ist, wird in der Vorderland-Gemeinde schon seit über zwei Jahren am Kindercampus geplant.

Bereits im Frühjahr 2016 wurde in Sulz die Erstellung eines Kindercampus beschlossen. In weiterer Folge wurde nach einem kooperativen Architektenverfahren ein Neubau in direkter Nachbarschaft von Volksschule, bestehendem Kindergarten und Kirche mit Pfarrhaus beschlossen. Für den Neubau muss allerdings der Parkplatz bei der Kirche weichen, wofür auch die Pfarre und die Diözese ihre Zustimmung geben mussten. „Nach offenen und freundschaftlichen Gesprächen gab es nun die Zustimmungen von der Diözese und der Pfarre. In weiterer Folge konnten wir somit die Einreichpläne fertigstellen und haben diese bereits eingereicht“, so Sulz Bürgermeister Karl Wutschitz.