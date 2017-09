„Süßer“ Ausflug an den Lago Maggiore

Stärkungen bei der Hinreise durften natürlich nicht fehlen. Zuerst im Tiroler Pfunds mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet im Hotel Kreuz, dann in Bella Italia im Weingut „Nino Negri“ Valtellina in Chiuro mit einer italienischen Antipasti-Jause, die von Superiore DOCG-Weinen begleitet wurde. Weiter ging es nach Stresa ins Hotel „Milan Speranza au Lac“, wo die Teilnehmer vor der Nächtigung einen geselligen und spaßigen Abend genossen. Am nächsten Tag war Shopping angesagt, der Großmarkt in Cannobio am Lago Maggiore bot dazu reichlich Gelegenheit. Der Abschied viel schwer und so ging es um viele Eindrücke reicher wieder zurück nach Bludenz. Dank gebührt Betriebsrat Oliver Grießer für die perfekte Organisation und der Mondelez-Geschäftsleitung mit Matthias Zoller und Sophie Martys für die großzügige Unterstützung. Man darf schon jetzt gespannt sein, wohin die nächste „süße“ Reise führen wird…