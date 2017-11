Südtirols Autonomie wird ausgebaut, Parlament billigt Gesetz

Die italienische Abgeordnetenkammer hat am Mittwoch ein Verfassungsgesetz für die Weiterentwicklung des Autonomiestatutes verabschiedet. Nach viereinhalb Jahren wird das geltende Autonomiestatut durch dieses Verfassungsgesetz weiterentwickelt, das Maßnahmen für die Verbesserung der Gleichstellung der drei anerkannten Sprachgruppen in Südtirol vorsieht.

“Gerade heute, wo die Spannungen in vielen Ländern wieder ansteigen und nationalistische Bewegungen einen Aufwind erleben, tragen wir unseren Vorfahren und unseren Kindern gegenüber die Verantwortung, unser System des friedlichen Zusammenlebens weiterzuentwickeln und den Zeiten anzupassen. Mit der heutigen Abstimmung ist uns ein weiterer Schritt in diese Richtung gelungen”, sagte der Abgeordnete der Südtiroler Volkspartei Daniel Alfreider. Die Weiterentwicklung der Autonomie betreffe nicht die deutsche, die italienische oder die ladinische Sprachgruppe, sondern alle Südtiroler, die tagtäglich zum Zusammenhalt und zum friedlichen Zusammenleben beitragen, so Alfreider.