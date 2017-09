Südtirol wirbt wegen Lehrermangels um Pädagogen in Tirol

In Südtirol fehlen rund 200 Lehrkräfte - © APA (dpa)

Südtirol wirbt aufgrund eines Lehrermangels an Volksschulen um Pädagogen in Nordtirol. Es gebe den Plan, es Lehrkräften aus Tirol zu ermöglichen, ein Jahr lang in Südtirol zu unterrichten, sagte Südtirols Bildungslandesrat Philipp Achammer (SVP) dem ORF Tirol. Dieses Jahr müsse allerdings für die spätere Laufbahn in Tirol angerechnet werden können.