SÃ¼dsudanesischer PrÃ¤sident ruft einseitige Waffenruhe aus

Kiir schließt Rebellenführer Machar aus - © APA (Archiv/AFP)

Der südsudanesische Präsident Salva Kiir hat im Zuge des von ihm angestrebten nationalen Dialogs eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Die Waffenruhe solle dazu dienen, die Bedingungen für Verhandlungen zu schaffen und humanitäre Hilfe in von Hungersnot betroffene Gebiete zu bringen, sagte der Staatschef am Montag in Juba.