Südkoreas Präsident zu Gesprächen über Nordkorea in den USA

US-Engagement in Südkorea gegen Nordkorea ist umstritten - © APA (AFP)

Inmitten wachsender Spannungen auf der geteilten koreanischen Halbinsel ist Südkoreas neuer Präsident Moon Jae-in am Mittwoch zu einer Reise in die USA aufgebrochen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in Washington bis zum Freitag stehen die Allianz beider Länder und der schärfer werdende Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm.