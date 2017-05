SÃ¼dkoreas PrÃ¤sident nennt Krieg mit Nordkorea wahrscheinlich

Beunruhigende Worte aus dem Mund des südkoreanischen Präsidenten - © APA (AFPYonhap)

Südkoreas Präsident Moon Jae-in rechnet offenbar mit einer militärischen Auseinandersetzung an der Grenze zu Nordkorea. Das Präsidialamt zitierte am Mittwoch den neuen Staatschef mit den Worten: “Die Realität sieht so aus, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen militärischen Konflikt … an der Demarkationslinie gibt.”