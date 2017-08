Südkoreas Präsident fordert maximalen Druck auf Nordkorea

Nordkorea zeigt sich weiterhin nicht verhandlungsbereit - © APA (The Blue House)

Im Streit um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm hat Südkoreas Präsident Moon Jae-in dazu aufgerufen, Druck auf Nordkorea auszuüben. Das Regime in Pjöngjang müsse “auf den richtigen Pfad” geführt werden, sagte er in einem Telefongespräch mit US-Präsident Trump. Nordkorea will nach dem Sanktionsbeschluss des UNO-Sicherheitsrats jedoch eine Abstriche an seinem Atomprogramm machen.