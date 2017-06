Südkoreanischer Präsident kündigte Atomausstieg an

Derzeit deckt das asiatische Land 30 Prozent seines Energiebedarfs mit Atomenergie, die in 25 Reaktoren produziert wird. Die Laufzeit der meisten von ihnen endet im kommenden Jahrzehnt. Moon will auch die klimaschädliche Kohle als Energieträger – sie macht derzeit 40 Prozent des Energiemix aus – zurückdrängen und stattdessen auf Erdgas sowie erneuerbare Energie setzen.

DIe Umweltorganisation Global 2000 forderte, dass der Ankündigung “jetzt konkrete Taten folgen müssten”. In einer Aussendung verwies Atomsprecher Reinhard Uhrig am Montag darauf, der bisher angekündigte Mix von erneuerbarer Energie und Gas sei “weit entfernt von den ambitionierten Möglichkeiten in Asien, wo der rasche Ausbau der immer kostengünstiger werdenden Erneuerbaren wie Wind und Solarenergie in den letzten Jahren zu einem regelrechten Ausbau-Boom in China und Indien führt”.

(APA/ag.)