Der alle vier Jahre stattfindende Wettbewerb ist nach dem US-Pianisten Van Cliburn (1934-2013) benannt, der 1958 als erster Amerikaner den Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau gewann und damit in den USA zum Volkshelden wurde. Unter den Teilnehmern war in diesem Jahr auch die in Hamburg aufgewachsene Caterina Grewe, die allerdings früh ausschied. 2013 hatte der ukrainische Pianist Vadym Kholodenko den Wettbewerb gewonnen.

(APA/dpa)