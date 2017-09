Südkorea unterstützt UN-Hilfsprojekte für Nordkorea

Südkorea stellt wieder Geld für Hilfsprojekte für Nordkorea bereit. - © AP

Ungeachtet der zunehmenden Spannungen um Nordkoreas Atomprogramm will Südkorea die humanitäre Hilfe für das weithin abgeschottete Nachbarland wiederaufnehmen. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren beschloss die Regierung in Seoul, wieder Geld für Hilfsprojekte von UN-Organisationen für Nordkorea bereitstellen zu wollen, wie das Vereinigungsministerium am Donnerstag mitteilte