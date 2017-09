Südkorea fordert vom Norden Verzicht auf Atomwaffen

US-Präsident Trump droht Nordkorea - © APA (AFP)

Nach den scharfen Worten von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea hat Südkorea von der Regierung in Pjöngjang erneut einen Verzicht auf Atomwaffen verlangt. Trumps Rede in der UN-Vollversammlung zeige die “harte und konkrete Haltung” der USA, erklärte das Präsidialamt in Seoul am Mittwoch.